استعدادات مجازر الإسماعيلية للأضحية.. والمحافظ يحذر من الذبح في الشوارع

حذر اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية من عمليات الذبيح التي تتم في الشوارع الرئيسية والميادين لعدم التعرض للمسائلة القانونية.

وأنهت مديرية الطب البيطري في الإسماعيلية، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وأعلنت عن أماكن ونقاط ذبح الاضاحي.

7 مجازر رئيسية في المحافظة

ويبلغ عدد المجازر في المحافظة 7 مجازر حكومية رئيسية تتمثل في المجزر الآلي بأبو خليفة وهو أكبر مجازر المحافظة يليه مجزر القصاصين ومجزر أبوصوير ومجزر فايد ونقطة ذبيح فنارة ومجزر التل الكبير والمجزر الآلي العسكري ومجزر أبوصوير.

وقال بيان رسمي لديوان عام محافظة الإسماعيلية لن كافة المحاور الحكومية تخضع لإشراف مديرية الطب البيطري وتم تزويدهم بأطباء بجانب الكوادر العاملة لاستيعاب أيَّة زيادة في أعداد الأضاحي.

محافظ الإسماعيلية: تزويد المجازر بأدوات التعقيم والنظافة

ووجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، رؤساء الوحدات المحلية لاستكمال النواقص في المهمات والأدوات للمجازر وتوفير الإضاءة الكافية للعمل في فترات أول النهار وليلا وتوفير كافة أدوات النظافة والمطهرات والمعلمات.

كما شدد بشارة علي رفع المخلفات بشكل دائم وتوفير المادة السرية الملونة، لختم الأضاحي بشكل واضح.

وأكد بشارة علي أنه سيتم فتح المجازر الحكومية أمام المواطنين بدائرة المحافظة يوم العيد؛ لذبح الأضاحي وتوقيع الكشف الطبيّ عليها مع إعفائهم من الرسوم المحصلة بالمجازر.

وشهدت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ في كافة المديريات الخدمية من مديرية التموين والصحة والطب البيطري وهيئة الإسعاف ومرفق المياه وقطاع الكهرباء.