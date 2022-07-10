أم كلثوم تحيي حفلا غنائيا في باريس عبر تقنية «الهولوجرام»

يستعد قصر المؤتمرات بباريس، لإقامة حفلا غنائيا لكوكب الشرق أم كلثوم، اليوم الأحد، وذلك بتقنية «الهولوجرام»، حيث تتراوح أسعار تذاكر الحفل من 45 إلى 150 يورو.

ساقية الصاوي تقدم حفلتين لأم كلثوم

وكانت ساقية الصاوي، قدمت حفلتين لكوكب الشرق أم كلثوم بنفس التقنية، يوم الخيمس الماضي الأولى في تمام الساعة السادسة مساءً، والثانية في تمام الساعة الثامنة مساءً، وشهدت الحفلتين إقبالا كبيرا من الجمهور.

السيسي يوجه بتطوير قرية «طماي الزهايرة»

وفي سياق آخر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بقرية «طماي الزهايرة»، مسقط رأس السيدة أم كلثوم والبدء في تطويرها.

وأكد عدلي سمير، حفيد الشيخ خالد شقيق كوكب الشرق أم كلثوم، في وقت سابق، على اعتماد خطة تطوير منزل وقرية كوكب الشرق أم كلثوم بتوجيهات من القيادة السياسية.

حفيد شقيق أم كلثوم: سيتم تطوير قريتها

وقال عدلي سمير، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع علي شاشة قناة «الحياة»: «منذ فترة جاء وفدا من وزارة السياحة والآثار وتم أخذ مقاسات وعمل خرائط من أجل عملية التطوير، والمهندسة أبغلتنا أن العمل سيبدأ في بداية شهر يوليو، لأن فيه زوار من كل أنحاء العالم، يأتون لمسقط رأسها، وهو مقصد سياحي لكل عشاق أم كلثوم»

وأضاف عدلي سمير:«أخبرونا أنه سيتم عمل متحف وفندق سياحي من أجل وضع القرية على خريطة السياحة، فضلا عن تطوير منزل أم كلثوم».