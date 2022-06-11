افتتاح مسرح «التربية النوعية» التاريخي في «عين شمس»: غنت عليه «أم كلثوم»

افتتح الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، و محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، اليوم، مسرح طلعت حرب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس بالعباسية، بمشاركة أحفاد طلعت حرب، و المئات من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وتأتي الافتتاحات فى إطار عمليات التطوير والتجديد التى تشهدها كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، وجرت بحضور الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب و الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا.

دعم بنك مصر لمشروعات جامعة عين شمس

ووجه الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الشكر لمجلس إدارة بنك مصر ، على الدعم الشامل و الرئيسي لكل مشروعات جامعة عين شمس، مضيفا ان الجامعة تفتتح مسرح طلعت حرب اليوم بعد الانتهاء من تجديداته، وذلك في إطار دورها التنموي و التوعوي و الداعم لمجالات الفنون المختلفة بما أنها إحدى القوي الناعمة المؤثرة والتي تعلب دورا بارزا في تشكيل حياة الأفراد.

وأضاف رئيس جامعة عين شمس خلال إلقاء كلمته بالاحتفالية، ان الجامعة لديها الفتؤة المقبلة خطة كبرى لاستكمال أعمال التجديدات للمنشآت الجامعية المختلفة، خاصة التراثية.

ولفت إلى أن المسرح سينضم لمسارح جامعة عين شمس التي جرى افتتاحها بكليات الطب و البنات والتربية و الحقوق، لافتا إلى أن هناك رؤية لدى الجامعة للارتقاء بمكانة جامعة عين شمس محليا و دوليا بمختلف التخصصات و بما يتماشى مع استراتيجية و رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

إعداد اللوائح الخاصة بجامعة عين شمس الأهلية

واضاف رئيس جامعة عين شمس، ان الجامعة بصدد الانتهاء من كافة اللوائح الخاصة بجامعة عين شمس الأهلية المقرر إقامتها بالقرب من مدخل العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة ٩٢ فدان، منوها إلى أنها سيتم تنفيذها بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية و إستراتيجية التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بالتخصصات العلمية الفريدة . وناشد رئيس جامعة عين شمس ، الطلاب بضرورة الانخراط بكافة المجالات العلمية و الثقافية بما يسهم في تنمية مهاراتهم.

ومن جانبه قال الدكتور محمد الاتربي ، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، أن مسرح كلية التربية النوعية تم تأسيسه عام 1920 بالتزامن مع إنشاء بنك مصر، لافتا إلى أن طلعت حرب كانت لديه رؤية كبيرة لتطوير الصناعة المصرية، ودعم البنك لللجامعة لم يتوقف ومستمر وذلك في إطار دور البنك التنموي.

وقال الدكتور أسامة السيد، عميد كلية التربية النوعية جامعة عين شمس، أن التجديدات جاءت بالمشاركه مع إدارة بنك مصر بعد ان تم إعادة تجديده وتطويره بأحدث تقنيات الصوت علي أعلى مستوى.

وأشار السيد إلى أن المسرح يعد من أحد المبانى التاريخية حيث كان يستخدم فى إقامة الحفلات الغنائية كحفلات أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب.