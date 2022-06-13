حفيدة أم كلثوم: لم يتواصل معي أحد بشأن الاعتذار عن إهانة كوكب الشرق

أكدت جيهان الدسوقي حفيدة شقيقة أم كلثوم، عدم تواصل أحد معها، بشأن الاعتذار عن إهانة كوكب الشرق، مشيرة إلى ىأنها متمسكة باتخاذ كل الإجراءات القانونية، ضد من أساء إلى سمعة عائلتها.

الاعتذار عن الإساءة لأم كلثوم

وأصدرت جيهان الدسوقي بيان جاء فيه:

تعلن جيهان الدسوقي- حفيدة شقيقة أم كلثوم «كوكب الشرق»، صاحبة البلاغ المقدم الى مكتب النائب العام ويحمل رقم 167410 لسنة 2022 عرائض مكتب فني النائب العام، حول واقعة إساءة أحد الإشخاص إلى كوكب الشرق، والإساءة إلى سمعة عائلتها، وأنه لم يتواصل معها أحد بشأن الاعتذار عن تلك الواقعة، وأنها متمسكة بالاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المذكورين في البلاغ.

يشار إلى أن جيهان الدسوقي، كانت رفعت دعوى قضائية ضد الشاعر ناصر دويدار، ورئيس اتحاد كتاب مصر، بعد التصريحات التي أدلي بها «دويدار» في إحدى الندوات التي تعرض خلالها لاسم وتاريخ كوكب الشرق بشكل مسيئ.

هاني شاكر والإساءة لأم كلثوم

كان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، استنكر الإساءة لأم كلثوم، في بيان له صدر منذ أسبوعين، وقال إنه لا يسمح بالإساءة إلى رموز مصر، الذين شكلوا القوى الناعمة لمصر مثل كوكب الشرق أم كلثوم.

وخرج أيضا على خلفية الإساءة لأم كلثوم مدحت العدل، باعتباره رئيس جمعية المؤلفين والمحلنين، ببيان يستنكر فيه الإساءة، معلنا أنه سيقدم بلاغ للنائب العام، ضد واقعة الإهانة لأم كلثوم وللشاعر أحمد رامي.