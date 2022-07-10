لوسي تستقبل جمهورها اليوم على المسرح القومي بـ«الحفيد»

تعود مسرحية «الحفيد» للعرض من جديد اليوم الأحد ثاني أيام عيد الأضحى على خشبة المسرح القومي، وذلك في تمام الساعة العاشرة، وتنقسم التذاكر إلى 3 فئات وتبدأ من 60 جنيهًا و80 جنيهًا وتنتهي عند 110 جنيهات.

وأعربت لوسي عن سعادتها باستقبال الجمهور في العيد، وأكدت في تصريحات لـ«الوطن»، أنها ممتنة للجمهور الذي يحضر العرض ويشيد به، مشيرة إلى أن العرض اجتماعي يليق بكل طبقات المجتمع المصري، ودعت الجميع لمشاهدة المسرحية.

لوسي والتشابه بين فيلمي أم العروسة والحفيد

كما أشارت لوسي إلى أن العرض مختلفًا وليس تقليدًا لأحد وأن دورها مختلفًا عن تحية كايروكا في «أم العروسة» وكريمة مختار في «الحفيد»، مؤكدة أن كل شخص له مذاقه الخاص وأن تحية كايروكا وكريمة مختار شخصيتين عظيمتين وقدما الدور في أروع ما يكون.

ومسرحية الحفيد حضرها عددا كبيرا من الفنانين والشخصيات العامة ومن بينهم مصطفى الفقي، الفنان عمرو عبد العزيز، السيناريست باهر دويدار، الفنانة سماء إبراهيم، الموسيقار هاني شنودة، الناقد طارق الشناوي، الكاتبة فاطمة ناعوت، المخرج المسرحي محسن رزق، المخرج أحمد خالد موسى، الناقدة حنان شومان وغيرهم من الفنانين.

أبطال مسرحية الحفيد

والعرض من بطولة عابد عناني، وتامر فرج، ومحمد مبروك، وشيريهان الشاذلي، ويوسف المنصور، ورنا خطاب، وزينب العبد، ومحمود عبدالرازق، ونشوى على عبدالرحيم، وندا عفيفي، عبدالباري سعد، عادل عفر.

والمسرحية تتحدث عن العادات والتقاليد في المجتمع المصري خاصة في فترة المراهقة.