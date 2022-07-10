تعرف على الحد الأقصى للسحب من الـ ATM.. هتصرف اللي يكفي احتياجاتك

يتسائل الكثير من المواطنين عن قيمة الحد الأقصى لسحب الأموال من ماكينات الـ ATM، وذلك لشراء احتياجاتهم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 2022، والتي من المقرر أن تنتهي يوم الخميس المقبل الموافق 14 يوليو، ليعود العمل في البنوك يوم الأحد المقبل.

وتستعرض «الوطن»، الحد الأقصى لسحب الأموال من ماكينات الـ ATM، وذلك اهتماما بما يبحث عنه القراء بشكل يومي وفي إطار تقديم خدماتها على مدار 24 ساعة، ووفق آخر قرارات البنك المركزي المصري.

الحد الأقصى لسحب الأموال من ماكينات الـ ATM

وأصدر البنك المركزي المصري، عدة قرارات في نهاية شهر يونيو الماضي، من بينها رفع الحد الأقصى للسحب من البنوك الأخرى في العملية الواحدة إلى 4 آلاف جنيه، حتى يتمكن المواطنون من سحب ما يحتاجون إليه من أموال لتلبية احتياجاتهم.

قيمة رسوم السحب من ماكينات الـ ATM

وبعد فترة زمنية طويلة من حرص البنك المركزي المصري، على إعفاء العملاء من رسوم السحب على ماكينات الصراف الآلي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على حياة العملاء، قرر إعادة فرض رسوم على السحب من ماكينات الـ ATM، بعد انتهاء مهلة الإعفاء في نهاية شهر يونيو الماضي.

وحدد البنك المركزي قيمة رسوم السحب من ماكينات الـ ATM لتكون 5 جنيهات بحد أقصى للعملية الواحدة، عند السحب من ماكينات صراف آلي خاصة ببنك غير تابع له العميل، كما تم فرض رسوم جنيه واحد عمولة للاستعلام عن قيمة الرصيد، مع إعفاء العملاء من رسوم التحويلات البنكية.