خدمات مجانية بعد عودة رسوم السحب بالبنوك.. أبرزها مصروفات التحويل

استحوذ قرار البنك المركزي المصري بعودة فرض رسوم السحب من الـ atm على اهتمام المواطنين خلال الفترة الماضية، فمنذ بدء تنفيذ القرار مطلع شهر يوليو الجاري، بدأ العملاء يلجأون إلى سحب الاموال من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك التابعين له، حتى لا يتم فرض رسوم على عمليات السحب.

وأصدر البنك المركزي المصري عدة قرارات أخرى بجانب قرار عودة رسوم السحب، بينها عدة قرارات تفيد بحصول العملاء على عدد من الخدمات بشكل مجاني تماما، وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير الخدمات التي يمكن لعملاء البنوك الحصول عليها بشكل مجاني تماما، وفقًا لقرارات البنك المركزي المصري، والتي جاءت كالتالي:

1- التحويلات البنكية

أعلن البنك المركزي المصري عن إعفاء العملاء من جميع المصروفات الخاصة بالتحويلات البنكية والتي تتم بالجنيه المصري عن طريق تطبيقات الموبايل البنكي والقنوات الإلكترونية المختلفة.

2- إصدار المحافظ الإلكترونية

ومن أبرز الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء بشكل مجاني، إصدار المحافظ الإلكترونية، إذ تقوم البنوك المختلفة بإصدار المحافظ دون دفع أية رسوم مالية مقابل ذلك.

3- إصدار البطاقات المدفوعة

وحرص البنك المركزي على إبقاء الخدمة الخاصة بإصدار البطاقات المدفوعة مقدما لتكون مجانية تماما، دون مصروفات، ولكن يشترط أن تكون لا تلامسية حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.

4- مصروفات العمليات التي يجريها التجار

وقرر البنك المركزي أيضا أن يتم إعفاء تجار القطاع الخاص، والمتعاقدون مع شركات التحصيل الإلكتروني من الرسوم والعمولات التي يتحملونها على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية، والتي تم إصدارها من البنوك.