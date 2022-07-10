وزير الشؤون الإسلامية السعودي يلتقي مفتي مصر ويؤكد: علاقات البلدين قوية

التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام.

الخدمات التي تم تقديمها لحجاج بيت الله

وأكد وزير الشؤون الإسلامية السعودي أن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لهما بصمات كبيرة من خلال الخدمات التي تم تقديمها لحجاج بيت الله الحرام بجميع المشاعر والمناسك لحجاج بيت الله الحرام منذ دخول الحاج إلى المطارات وأخذ التأشيرات وحتى الانتهاء من المناسك وهو يتمتع بكل سبل الراحة والصحة والأمن وما قدمته المملكة بهذه القدرة الكبيرة على استيعاب الحجاج وتهيئة الظروف المناسبة لتأدية المناسك وهو في أحسن حال.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب اللقاء الذي جمعه بفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية، الدكتور شوقي علام، مساء اليوم الأحد الأول من أيام التشريق بمقر الوزارة في مشعر منى على هامش زيارته الحالية لتأدية مناسك الحج.

وبيَّن «آل الشيخ» أن التطور التكنولوجي الذى شهدته جميع مناسك ومشاعر الحج هذا العام، لمواكبة جميع الأسباب التي تعين على تقديم الخدمة الأفضل للقادمين لهذه الأراضي المقدسة، مؤكدا أن التقنية الحديثة الآن في تطور سريع وملموس في ظل النهضة الكبيرة التي تمر بها المملكة والتي لم يسبق لها مثيل في عهد خادم الحرمين الشريفين الذى يوجه دائماً بأخذ التطور النافع للأمة أجمع ولسمو ولى العهد محمد بن سلمان والذي نعتبره في السعودية هبة الله لهذا البلد العظيم التي تعتبر قبلة المسلمين، حيث خطى خطوات جبارة لتنفيذ توجيها خادم الحرمين الشريفين ويقوم بكل ما يمكن للوصول بالمملكة والعالم الإسلامي إلى أفضل الأماكن التي ينبغي أن تصل إليها الأمة.

وتابع الوزير «آل الشيخ» بأن ولي العهد يأخذ بكل جديد ويطور ويسعى لخدمة الإنسانية والمسلمين من خلال العناية الكبيرة التي يوليها لأطهر بقعة على الأرض مكة المكرمة ومدينة رسول الله صل الله وعليه وسلم فهو يعمل ليل نهار لخدمة المملكة العربية السعودية، وأيضا السعي لخدمة المسلمين في جميع أنحاء العالم من خلال أعمال كبيرة بالمشاعر المقدسة.

مواكبة للتطور التكنولوجي

وأشار الوزير إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية مواكبة للتطور التكنولوجي ومن أمثلة ذلك «الروبوت» الذي يسعى بين الناس في الأماكن التي يكثر فيها الحجاج، ومن خلاله يتحدث الحاج بالصوت والصورة مع المفتي والذين يبلغ عددهم بوزارة الشؤون الإسلامية أكثر من 480 مفتيا منهم 177 مفتيا بالكبائن التي توجد بالمشاعر متواصلين مباشرة بالروبوت والهاتف اليدوي والرد الفوري على جميع الاستفسارات.

وأوضح «آل الشيخ» أن الوزارة طورت منظومة فلترة الهواء بالمساجد، ففي مسجد نمرة الذى يستوعب 150 ألف حاج في خلال الساعة الواحدة يتم فلترة الهواء مرتين ويأتي بهواء جديد مع منظومة التكييف التي عمت المسجد وكذلك مسجد الخيف الذى تدخله الآن ولا تجد أي روائح ومسجد المشعر الحرام كله وسائل حديثة، ولا شك أنه بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وعمل دؤوب من ولي العهد.

علماء المملكة العربية السعودية

وتابع الوزير: أن وزارة الشؤون الإسلامية تنشر الوسطية والاعتدال وسط توافق في الرؤى مع جمهورية مصر العربية الشقيقة بما يوافق القرآن الكريم والسنة النبوية، وهو ما يمثل التقدير الذي يكنه علماء المملكة العربية السعودية لعلماء مصر، وما يكنه أيضاً العلماء المصريون من احترام لعلماء المملكة.

وجدد الوزير «آل الشيخ»، في ختام تصريحاته، أن وزارة الشؤون الإسلامية تتعاون مع دار الإفتاء والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بمصر الغالية والجميع متفق على تحديد المسار الذي تم اختطافه في فترة من الزمن من خلال تسييس الدين ونعمل وفقاً لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية ونشر الدين بحكمة وعدل وعدم استغلال الدين لمصالح دنيوية.