شوقي علام: يستحب أن يدفع المسافر زكاته لأهل بلده ويرسلها إلى مصر

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الشرع أوصانا بالرفق والإحسان عند ذبح الأضحية، مشيرا إلى أن أول قطرة من دماءها مغفرة من الله سبحانه وتعالى.

علام: لسنا مع استغلال الدين للوصول إلى أغراض سياسية

أضاف «علام»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن تحقيق شعيرة الأضحية، من الممكن أن يكون من خلال توكيل الغير، وأصدرت دار الإفتاء، فتوى بخصوص نقل الزكاة، «قلنا إنه يستحب أن يدفع المسافر زكاته لأهل بلده، ويرسلها إلى مصر، لسنا مع استغلال الدين للوصول إلى أغراض سياسية».

علام: صكوك الأضاحي من الآليات التي يمكن من خلالها أداء شعيرة الأضحية

أوضح أن صكوك الأضاحي، من الآليات التي يمكن من خلالها أداء شعيرة الأضحية، ولا حرج شرعا على الإطلاق في شراء صكوك الأضاحي.

وأكد أنه بالنسبة للمؤسسات العملاقة، التي تعمل في صكوك الأضاحي، فيمكنها الاستمرار في ذبح الأضحية، بعد أيام التشريق، «الشراكة في الأضحية تكون في الإبل والبقر والجاموس، بينما الماعز أو الغنم تكون عن فرد واحد وأسرته».

وأشار إلى أن سنة الأضحية تجب علة القادر، وإذا كان الشخص غير قادر فلا حرج عليه، «ذبح الأضحية في المجازر لا شيء فيه».