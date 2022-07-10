رئيس وزراء إسرائيل يعد السيسي بتحقيق شفاف بشأن وقائع حدثت بحرب 1967

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي قدم التهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ومن جانبه هنأ الرئيس يائير لابيد بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.

مستجدات القضية الفلسطينية

وعلى صعيد عملية السلام، تم تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق على العمل لترتيب لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف تضم مصر، وإسرائيل، والرئيس الفلسطيني خلال الفترة المقبلة من إجل إعادة تنشيط مفاوضات السلام، حيث أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس لتحقيق الأمن والاستقرار والتعاون بالمنطقة.

كما أكد الرئيس السيسي من جانبه مواصلة مصر لجهودها لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية، بما يفتح آفاق التعاون والتنمية لكل شعوب المنطقة، مؤكدا أيضا على ضرورة استمرار التهدئة في الضفة وقطاع غزة وأهمية مساعدة السلطة الفلسطينية في كل المجالات خاصة المجال الاقتصادي.

التوافق على تحقيق شفاف بشأن وقائع حدثت بحرب 1967

كما تناول الاتصال بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم التوافق على قيام السلطات الإسرائيلية بتحقيق كامل وشفاف بشأن ما تردد من أخبار في الصحافة الإسرائيلية اتصالاً بوقائع تاريخية حدثت في حرب عام 1967 حول الجنود المصريين المدفونين في القدس، حيث أكد لابيد أن الجانب الإسرائيلي سيتعامل مع هذا الأمر بكل إيجابية وشفافية وسيتم التواصل والتنسيق مع السلطات المصرية بشأن مستجدات الأمر بغية الوصول إلى الحقيقة.