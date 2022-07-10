برقية تهنئة لـ السيسي من رئيس وزراء الهند بمناسبة عيد الأضحى المبارك

بعث رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر الصديق بحلول عيد الأضحى المبارك.

وذكرت سفارة الهند بالقاهرة، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن رئيس وزراء الهند أكد في رسالته إلى الرئيس السيسي على العلاقات الوثيقة بين الهند ومصر منذ أقدم العصور.

وقال إن هذه العلاقات تقوم على وجهات النظر المتشابهة لكل من الهند ومصر في الكثير من القضايا العالمية، والتعاون الثنائي الوثيق في المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف.

رئيس الوزراء الهندي يؤكد التزام بلاده ببناء شراكة جديدة مع مصر

وأعرب رئيس الوزراء الهندي، عن التزام بلاده ببناء شراكة جديدة على هذا الأساس، مؤكدا ثقته أن التعاون الثنائي بين الهند ومصر سوف ينمو بسرعة بما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

وأشار إلى أن هذا العيد يحتفل به أكثر من 200 مليون هندي مسلم.

ووصف عيد الأضحى بأنه احتفالية تعمل على نشر رسالة المحبة والتقوى والتضحية والتسامح، وهي القيم الإنسانية العامة التي نحتاج إليها بشدة في عالم اليوم.

كما أعرب رئيس الوزراء الهندي عن أطيب تمنياته للرئيس السيسي بدوام الصحة والعافية وللشعب المصري الصديق بالازدهار والرخاء.