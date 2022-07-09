المفرج عنهم بالعفو الرئاسي: نشكر السيسي و«حياة كريمة»

وسط فرحة كبيرة من الغارمين والغارمات الذين شملتهم مبادرة فرصة كريمة، عبَّر العديد منهم عن سعادته بهذا العفو ووجَّه الشكر للرئيس السيسي، والحملة القومية «حياة كريمة»، ولجنة العفو الرئاسي، وذلك في فيديو نشرته مؤسسة حياة كريمة.

ردود فعل الغارمين والغارمات

وقال حسن صالحين حسن صالح، أحد المشمولين بقرار العفو الرئاسي، إنه يقدم الشكر إلى الله أولاً، وإلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشكر حياة كريمة، على قرار العفو.

وقالت السيدة نجاح عبد الحميد، إحدى المشمولين بقرار العفو الرئاسي، إنها تشكر لجنة العفو الرئاسي والرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعة: «أنا فرحانة جداً بالعفو لأني تعبانة جدا ومش حمل السجن».

فرحة الغارمين والغارمات

وقالت السيدة بثينة حامد، إحدى المشمولين بقرار العفو الرئاسي، إنها سعيدة جداً بخروجها من السجن اليوم بعد قرار العفو، وأنها تشكر الرئيس السيسي وتشكر مؤسسة حياة كريمة على خروجها من السجن في العيد.

دفعة جديدة من الغارمين والغارمات

وأوضح أحمد العمدة، منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنيا، أن اليوم يتم إخراج أول دفعة جديدة من الغارمين والغارمات بمحافظة المنيا، وهذه أول دفعة ولكن سيكون هناك دفعات جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بإخراج كل الغارمين والغارمات من السجون، من المستحقين للعفو الرئاسي.

مبادرة فرصة كريمة

وقالت إيمان علي حسن، المنسق العام الميداني لمؤسسة حياة كريمة بالمنيا، إنه يتم العمل على مبادرة فرصة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي وإحدى مبادرات حياة كريمة، وتستهدف الإفراج عن الغارمين والغارمات، وتسديد ديونهم، وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، وتوفير احتياجاتهم، وتم فحص الحالات وإخراج المستحق.