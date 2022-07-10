بعد الصبي المصري.. مقتل فلسطيني بـ«نطحة» عجل في أول أيام عيد الأضحى

سلط تقرير لصحيفة «جولف نيوز»، المهتمة بشؤون الخليج، الضوء على واقعة مقتل صبي مصري عمرها 15 عاما عندما سقط عليه عجل الأضحية أمس في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

واختفلت مصر، أمس، مع غالبية الدول العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك، بعد ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة يوم الأربعاء قبل الماضي الموافق التاسع والعشرين من يونيو.

العجل ضرب المواطن الفلسطيني بالرأس ومات بالمستشفى

وقالت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، إنه تزامنا مع واقعة الصبي المصري تم الإبلاغ عن واقعة مشابهة في قطاع غزة، حيث قتل رجل فلسطيني في أول أيام عيد الأضحى المبارك أمس عندما ضربه عجل برأسه (نطحة) أثناء تفريغ حمولة كانت تحمل العجل.

وقالت الصحيفة الخليجية إنه تم نقل الرجل الفلسطيني إلى المستشفى، إلا أن الأطباء فشلوا في إنقاذ حياته وإبقائه على قيد الحياة.

تفاصيل وفاة الصبي المصري إثر سقوط العجل عليه

وذكرت الصحيفة أن الصبي المصري كان يمر من تحت المبنى عندما هرب عجل الأضحية من صاحبه لحظة الذبح، ليسقط من الطابق الثاني فوق الصبي ويرديه قتيلا.

وحدثت الواقعة السابقة في محافظة بني سويف بمركز ناصر، حيث قتل الصبي، ليلفظ أنفاسه الأخيرة ويتم نقله إلى مشرحة المستشفى المركزي، ويتم تحرير محضر رسمي بالواقعة.

واقعة العجل الطائر خلال عيد الأضحى الماضي

والعام الماضي، شهد الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، في الساعات الأولى من صباح عيد الأضحى المبارك واقعة ما يعرف بـ«العجل الطائر»، حيث قفز عجل من سيارة نصف نقل كانت تحمله على سيارة ملاكي.

وتسببت الواقعة الشهيرة وقتها في وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين وقتها جرى نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة والعلاج.