تقرير ألماني: عيد الأضحى يأتي في وقت صعب ومسلمون كثيرون حرموا من اللحوم

أعدت شبكة «دويتشه فيله» الألمانية، تقريرا حول احتفالات المسلمين في العالم بعيد الأضحى المبارك، وقالت إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أثر على كثير من المسلمين الذين كانوا يستعدون للاحتفال بالعيد بعد نهاية 10 أيام في الحج بمكة المكرمة.

واحتفل ملايين المسلمين في العالم، أمس، بعيد الأضحى المبارك، الذي يأتي هذه المرة وسط تخفيف لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، حيث سُمح بعودة تجمعات الصلاة المعتادة في عيدي الفطر والأضحى.

ارتفاع أسعار الأضاحي واللحوم تزامنا مع عيد الأضحى المبارك

ولفت التقرير إلى أن المسلمين حول العالم يحتفلون بعيد الأضحى المبارك وجزء من ذلك الاحتفال هو ذبح الأضحية، لكن عديد منهم لن يفعلوا ذلك وسيحتفلون دون لحوم بسبب ارتفاع أسعار المواذ الغذائية.

ونقلت الشبكة في تقريرها شهادات من البعض بأن أسعار اللحوم والأضحيات هذا العام كان مرتفعا للغاية، وأن المال الذي يمتلكونه لا يكفي.

أزمة الغذاء في العالم تتفاقم منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية

ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، تؤكد عدة تقارير وتصريحات مسؤولين دوليين أن أزمة الغذاء تفاقمت، وصرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، بأن أسعار الغذاء في العالم هي الأعلى منذ 10 سنوات، كما أن عدد من يواجهون الجوع في تزايد.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، إلى تحرك دولي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، مؤكدا أن التحرك وحده يمكن أن يساعد في إنقاذ حياة الناس المتضريين من هذه الأزمة.

رئيس روسيا يحمل الدول الغربية مسئولية الأزمة الغذائية العالمية

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حمل مسئولية عدم التوازن في سوق الأغذية إلى الدول الغربية، إذ قال إنه نتيجة مباشرة للسياسة الاقتصادية غير المنضبطة لتلك الدول.

وكان مدير مكتب منظمة الفاو لشئون الاتصالات مع روسيا، أوليغ كوبياكوف، قال إنه لا يوجد في العالم دول يمكن أن تحل محل روسيا وأوكرانيا فيما يتعلق بالإمدادات الغذائية على المدى القصير، في إشارة على وجه الخصوص إلى احتياجات العالم من الحبوب.