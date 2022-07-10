طبيب يحذر من أكل اللحوم في عيد الأضحى: تسبب الضعف الجنسي

يحتفل المسلمون في هذه الأيام بعيد الأضحى المبارك، بذبح الأضحية وأكل اللحوم، والأضحية سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإكثار من تناول اللحوم في عيد الأضحى يمثل خطرا كبيرا على صحة الإنسان.

أضرار الإكثار من تناول اللحوم

وفي هذا الصدد أكد الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، أن الإكثار من تناول اللحوم في عيد الأضحى وتناول كميات كبيرة في الوجبة الواحدة يعد خطرا كبيرا على صحة الإنسان، ويعرضه للإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة.

الضعف الجنسي

وأوضح أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك دراسات تؤكد أن الإكثار من تناول اللحوم في عيد الأضحى يؤدي إلى الضعف الجنسي.

الإكثار من تناول اللحوم

وأشار الدكتور عبداللطيف المر، إلى أن الإكثار من تناول اللحوم يسبب أمراض القلب، ويسبب أيضا ارتفاع الضغط والسكر، وقد يعرض الإكثار من تناول اللحوم في عيد الأضحى الأشخاص للإصابة بمرض السرطان، ويسبب تناول اللحوم بكمية كبيرة أيضاً الإصابة بارتفاع نسبة الدهون في الجسم.

الكمية المناسبة للشخص من اللحوم

وبين «المر»، أن الشخص عليه أن يتناول كميات قليلة من لحوم الأضحية في عيد الأضحى حتى لا يتعرض للإصابة بهذه الأمراض، ولا يجب أن يأكل الشخص أكثر من 100 جرام من اللحوم في الوجبة، كما لا يأكل الشخص اللحوم أكثر من مرتين في الأسبوع حتى لا يتعرض للإصابة بالأمراض السابقة.