مصير فيلم العنكبوت لأحمد السقا في السينما.. حقق 6 آلاف جنيه بآخر 24 ساعة

جاء فيلم العنكبوت بطولة الفنان أحمد السقا في آخر قائمة إيرادات أفلام عيد الأضحى المُبارك، وذلك في اليوم الـ67 من طرحه في السينمات، إذ أنه يُنافس في شباك التذاكر منذ موسم أفلام عيد الفطر الماضي.

وبلغت إيرادات فيلم العنكبوت، للفنان أحمد السقا، أمس الأحد، 6.3 آلاف جنيهًا فقط، إذ صار مُهددًا بالرفع من السينمات خلال الأيام القليلة المُقبلة، ليُفسح المجال أمام الأفلام الجديدة المُشاركة في موسم عيد الأضحى، والذي سيعقبه انطلاق موسم الصيف، بمطلع شهر أغسطس المقبل، وفقا لالموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إجمالي إيرادات فيلم العنكبوت في السينما المصرية

وحقق فيلم العنكبوت، بطولة أحمد السقا، نحو 37 مليون جنيهًا، منذ طرحه في السينمات، شهر يونيو الماضي، ليأتي في المرتبة الثانية وبفارق كبير عن فيلم واحد تاني بطولة أحمد حلمي، والذي احتل المرتبة الأولى بقيمة 64 مليون جنيهًا تقريبًا.

ومن جانبه، قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إنّ فيلم «العنكبوت» لن يُرفع من السينمات إلا بعد تراجع الإيرادات بشكلٍ كبير، وضعف إقبال الجمهور عليه، إذ أنه حقق إيرادات بالأمس بلغت 6.3 آلاف جنيه فقط، كإيراد يومي مُنخفض للغاية في ظل الأفلام المُشاركة في موسم عيد الأضحى.

وأعاد فيلم العنكبوت، التعاون بين أحمد السقا ومنى زكي، بعد غياب دام نحو 6 أعوام، منذ فيلم «من 30 سنة»، والذي طُرح عام 2016.

تفاصيل دور أحمد السقا في فيلم العنكبوت

يجسد أحمد السقا في فيلم العنكبوت، دور تاجر مخدرات يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، لذا يكون طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة، ما يجعله يواجه الكثير من الأزمات، في إطار من الأكشن طوال أحداث العمل.

يشارك في فيلم العنكبوت بجانب الفنان أحمد السقا نخبة كبيرة من ألمع نجوم الفن، وأبرزهم الفنانة منى زكي، يسرا اللوزي، الفنان ظافر العابدين، وريم مصطفى، ومحمد لطفي، شيماء سيف، وغيرهم من الفنانين، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.