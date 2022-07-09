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العنكبوت لـ أحمد السقا يتخطى الـ150 مليون جنيه بمصر والدول العربية

كتب:

أبانوب رجائي
10:09 م | السبت 09 يوليو 2022
أحمد السقا

أحمد السقا

حقق فيلم العنكبوت لـ أحمد السقا، إيرادات عالية منذ عرضه في موسم عيد الفطر الماضي، ولا يزال ينافس في موسم عيد الأضحى، وتجاوزت إيرادات الفيلم في مصر حتى الآن 51 مليون جنيه، وفي خارج مصر 100 مليون جنيها مصري أي بإجمالي 150 مليون جنيه مصري، ويستمر الفيلم في العرض بجميع دور السينما بمصر وجميع الدول العربية.

أحداث فيلم العنكبوت

فيلم العنكبوت، تدور أحداثه في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة حول تاجر مخدرات خطير يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة ويبيعها ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة ويدخل في صراعات عديدة مع عالم المافيا بسبب شقيقه الذي يجسد شخصيته الفنان ظافر العابدين.

أبطال فيلم العنكبوت

الفيلم من بطولة النجم أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، محمد ممدوح، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكي فطين عبدالوهاب، أكرم الشرقاوي، محمود غريب، وضيوف الشرف شيكو وشيماء سيف، وهو من تأليف: محمد ناير وإخراج: أحمد نادر جلال.

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