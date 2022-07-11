سعر جلد الأضحية 2022 والسن الشرعي لذبح الأضاحي من البقر والماعز

سعر جلد الأضحية، واحدة من الأمور الهامة التي تشغل بال الكثير من المواطنين، ما جعلها تتصدر محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال الدقائق القليلة الماضية بالتزامن مع اليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك 2022، حيث أن البعض يبحث عن أسعارها سواء كانت جلود الخراف أو العجول أو حتى الجمال.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي سعر جلد الأضحية على النحو الأتي:

سعر جلد الأضحية

وفقا لشعبة الجلود داخل الغرفة التجارية، فإن سعر جلد الأضحية لا تختلف كثيرًا عن أسعار العام الماضي، إذ سجل جلد الأضاحي البقري قيمة تراوحت بين 80 إلى 100 جنيه.

ووصل سعر جلد الأضحية من الجاموس قيمة تراوحت بين 70 وحتى 90 جنيها، سعر العزب يصل لـ 30، وأخيرا يصل سعر جلد الأضحية من الماعز والضأن بين 5 إلى 10 جنيهات.

السن الشرعي لذبح الأضاحي

قال عطية لاشين أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالقاهرة، والعضو الأسبق للجنة الفتوى، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الله عز وجل حدد سنا معين للأضاحي لذا لا بد أن يتحقق العبد من عمر الأضحية قبل ذبحها، وأن من ذبح دون هذا السن كانت أضحيته غير مجزاة شرعا.

واستند أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالقاهرة، إلى ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فا ذبحوا جذعة من الضأن».

وأوضح، أن الجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر عند الحنفية والحنابلة وهذا هو الراجح، أما المسنة من المعز هي ما أتمت سنة عند الحنفية، والمالكية، والحنابلة، أما عن المسنة من البقر فهي ما أتم سنتين عند الحنفية والشافعية والحنابلة، والمسنة من الإبل هو ما أتم خمس سنين عند الحنفية والشافعية، والحنابلة.