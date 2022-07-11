إقبال كبير على متحفي كفر الشيخ والأحياء المائية في ثالث أيام العيد

يشهد متحف كفر الشيخ، إقبالا كبيرا من أهالي محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، لزيار المتحف والإطلاع على ما يضمه من آثار فرعونية وقبطية وإسلامية ويونانية ورومانية، إضافة للمشاركة في ورش العمل التي ينظمها المتحف، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، وإشراف الدكتور أسامة فريد، مدير المتحف بالمحافظة.

استقبال الزائرين في المتحف

يأتي ذلك ضمن توجيهات محافظ كفر الشيخ، باستقبال المواطنين في كافة المتنزهات والمتاحف بمدن المحافظة، ومنها متحف كفر الشيخ القومي للآثار، ومتحف الأحياء المائية بمدينة بلطيم التابع لفرع المعهد للبحر الأبيض المتوسط في الإسكندرية، والذي يضم عددا من الأحياء المائية النادرة، والكائنات البحرية من البحر المتوسط والبحر الأحمر وأسماك الزينة، ويضم العديد من الأسماك المحنطة بأنواعها وكل أنواع إضافة للهيكل العظمي للحوت الذي تم العثور عليه بشواطئ مصيف بلطيم، إضافة للتمساح الذي تم العثور عليه بطريق زراعي بجوار نهر النيل بين مدينتي دسوق وفوه.

ورش فنية للأطفال

بينما نظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ، ورشة فنية للأطفال لعمل خروف العيد، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، عقب إعلان المتحف عن ورشة فنية للأطفال لـ24 طفلا من سن 7 أعوام حتى 14 عاما، كما قدم المتحف للزوار جولات إرشادية للتعرف على مقتنيات المتحف الفريدة، والتقاط بعض الصور التذكارية به.

الجدير بالذكر، أن متحف كفر الشيخ يضم ثلاث قاعات عرض رئيسية، تعرض قطع أثرية من نتاج حفائر منطقة تل الفراعين الأثرية وبعض المناطق الأثرية الأخرى من المحافظة.

1200 قطعة أثرية في المتحف

وتبلغ عدد القطع الأثرية الموجودة بالمتحف 1200 قطعة أثرية، المعروض منها 735 قطعة أثرية، ومن أهمها تمثال من العصر اليوناني الروماني يصور طفلا في بحيرة، وتمثال للملك رمسيس الثاني مع المعبودة سخمت، بالإضافة إلى لوحة تقدمية للملك تحتمس الثالث، و2 كتلة حجرية «عنصر معماري»، ورأس لأحد ملوك الأسرة 30، وتمثال آخر لأحد الكهنة يرجع لعصر الأسرة 26 من منطقة تل الفراعين، كما يضم المتحف عملات فضية وذهبية لعصور متعددة، إضافة للمعدات التي تستخدم في البناء والمعدات والآلات الطبية التي تستخدم في العمليات الجراحية.