انتعاش رحلات السفاري بالغردقة.. العيد في أحضان الجبل مع السائحين

انتعشت سياحة الرحلات السفاري في الغردقة تزامنا مع احتفالات عيد الأضحي المبارك حيث توافد السائحون لقضاء العيد في أحضان جبال الغردقة والاستمتاع بجمال الطبيعة ومعايشة القبائل من بدو الصحاري ومشاهدة غروب الشمس والعودة ليلا بسيارات الدفع الرباعي والبيتش باجي.

ويحرص السياح على التقاط الصور التذكارية في الغردقة ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستجرام، مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

انتعاش رحلات السفاري

يقول عبد الفتاح سمان مالك محطة سفاري بالغردقة، إن رحلات السفاري تشهد انتعاشة سياحية تزامناً مع إجازة عيد الأضحي المبارك بالإضافة إلى ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار الغردقة من مطارات أوروبا.

وأكد سمان في تصريحات إلى «الوطن» أن سياحة السفاري جذبت السياح الباحثين عن المغامرة خصيصاً إلى مدينة الغردقة للقيام برحلات السفاري وركوب الموتوسيكلات «البيتش باجي» للسير في صحاري البحر الأحمر واقتحام الدروب والتعرف على معيشة البدو من سكان الجبال والوديان والوقوف على جبل ومشاهدة غروب الشمس ومعايشة الحياة البدوية في أحضان الجبل والتي تجمع بين البساطة وقسوة الطبيعة الجبلية الصحراوية.

موعد بدء رحلة السفاري

وأوضح أن رحلة السفاري تبدأ في الساعة الثانية عشرة ظهرا بالتجمع في محطة سفاري في صحاري الغردقة ثم ركوب البيتش باجي ثم ركوب سيارات الدفع الرباعي وإجراء جولة داخل الصحاري لمشاهدة الدروب ومناظر الجبال الشاهقة ثم معايشة القبائل البدوية والاستمتاع بحفلة وبرامج سياحية متنوعة في الجبال ثم مشاهدة غروب الشمس على جبال البحر الأحمر والعودة بعد الغروب.

رحلات سفاري تجذب السائحين

وقال وائل سيد رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إن رحلات السفاري بصحراء الغردقة لها سحر خاص، حيث يتم عمل مجموعات للقيام بهذه الرحلات و تكون وسيلة الانتقال هي الموتوسيكلات المجهزة خصيصا لهذا الغرض أو سيارات الدفع الرباعي خاصة للسياح الباحثين عن المغامرة في رحلات سياحة سفاري الموتوسيكلات حيث ركوب البيتش باجي والسير به وسط الدروب والجبال.

وشدد على أن رحلات السفاري يتوافد عليها الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران وذلك لما تتمتع الغردقة بمساحات شاسعة من الجبال والصحاري توفر المتعة والمغامرات ويحرص السياح على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.