سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 12-7-2022 في الصاغة المصرية

شهدت أسعار الذهب استقرارًا لليوم الرابع على التوالي، في إجازة عيد الأضحي المبارك، حيث يتابع المقبلون على الزواج أسعار الذهب يوميًا في محال الصاغة، وخصوصا البحث عن سعر جرام الذهب عيار 21.

وضمن خدمات بوابة «الوطن»، التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، نستعرض أسعار الذهب في الصاغة المصرية وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء الموافق رابع أيام عيد الأضحى، التي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 18 و21 و24

استقر سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الثلاثاء، مسجلًا 985 جنيهًا للبيع، و995 جنيهًا لعمليات الشراء.

وفيما يتعلق بسعر جرام الذهب عيار 18، سجل اليوم الثلاثاء أسعار تراوحت بين 844 و853 جنيهًا، كما بِيع جرام الذهب عيار 24 بنحو 1,126 جنيهًا، و1,137 جنيه للشراء، بداية تعاملات اليوم.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء 12 يوليو، بين 1,125,714 جنيه لعمليات البيع، و1,137,143 جنيه لعمليات الشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب، اليوم الثلاثاء، بوزن 8 جرامات، سعر 7,880 جنيه للبيع، و7,960 جنيه للشراء.

وحتى كتابة هذه السطور، استقر سعر الذهب عيار 24 مسجلًا 1,050 جنيهًا، بما يعادل 55.61 دولار في أسواق المال، كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 لنحو 787.19 جنيه بما يعادل 41.05 دولار، في حين وصل سعر الجنيه الذهب 7,347 جنيه، بما يعادل 389.29 دولار.

ومع بداية التعاملات اليومية بمؤشر البورصة العالمية، وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مبلغ 918.39 جنيه، بما يعادل 48.66 دولار.