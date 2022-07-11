سعر جرام الذهب عيار 21 الإثنين 11-7-2022 في مصر.. استقرار لليوم الثاني

يحرص الكثير من المواطنين الراغبين في الزواج على متابعة أسعار الذهب في الصاغة المصرية، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21، وخصوصًا في أيام الأعياد والمناسبات المختلفة، إذ أنَّ الراغبين في الزواج يحرصون على تنظيم حفلاتهم في الأعياد.

وتسعى بوابة «الوطن» بشكل دائم ومستمر إلى تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين الموافق ثالث أيام عيد الأضحى، التي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

شهدت قيمة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين نحو 985 جنيهًا للبيع، و995 جنيهًا لعمليات الشراء.

سعر الذهب عيار 18 و24

أما عن قيمة جرام الذهب عيار 18، فسجل اليوم سعرًا تراوح بين 844 و853 جنيهًا، كما بيع جرام الذهب عيار 24 بنحو 1,126 جنيهًا، و1,137 جنيه للشراء، في بداية تعاملات اليوم الإثنين.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم بين 1,125,714 جنيه لعمليات البيع، و1,137,143 جنيه لعمليات الشراء، اليوم الإثنين الموافق 11 يوليو 2022.

سعر الجنيه الذهب

ويباع الجنيه الذهب، اليوم الإثنين، بوزن 8 جرامات، بسعر 7,880 جنيه للبيع، و7,960 جنيه للشراء.

وفيما يخص أسعار الذهب في أسواق المال اليوم، وصل سعر الذهب عيار 24 لنحو 1,057 جنيهًا، بما يعادل 56.06 دولار في أسواق المال، كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 793.05 جنيه بما يعادل 42.05 دولار، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب 7,402 جنيه، بما يعادل 392.46 دولار.

وفي بداية التعاملات اليومية بمؤشر البورصة العالمية، سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 925.23 جنيه، بما يعادل 49.06 دولار.