الإفتاء: أيام التشريق للأكل والشرب ويحرُم فيها الصيام.. «فيديو»

قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ التشريق كلمة مأخوذة من الإشراق أو الشروق، فالعرب اعتادوا على وسيلة لحفظ اللحم بسبب الهدي في منى، وكان أحد الوسائل لحفظ اللحم هو وضعها في الشمس حتى تجف وبالتالي تمت تسمية الأيام الثلاثة بأيام التشريق.

أيام التشريق هي أيام منى

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال حديثه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ورامي محمد، أن أيام التشريق هي أيام منى التي يتم فيها أداء مناسك الحج، مشيرًا إلى أن النبي قال إن أيام منى أيام أكل وشرب وبالتالي يحرم فيها الصيام، كما أنها أيام ذكر لله تعالى.

الذبح ليس مرتبطا بالنهار فقط

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «مازال وقت الأضحية مستمرا، البعض يعتبرون أنّ الذبح بعد صلاة العيد لا يعد أضحية، فالفرصة مازالت موجودة حتى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، وبالتالي فإن الذبح ليس مرتبطا بالنهار فقط، ويمكن التخزين ثم التوزيع، على غرار ما تفعل بعض المؤسسات».

الحاج يجب أن يكون أكثر نفعا واحتراما

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنّ الحاج يجب أن يكون أكثر نفعا واحتراما، فالحج يعلمنا قدسية الكعبة المشرفة وغيرها من المشاعر المقدسة.