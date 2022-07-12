بعد ارتفاع الإصابات.. «الصحة» تحدد طرق الوقاية من متحورات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة والسكان ارتفاع إصابات كورونا مجددا في مصر، ودعت الوزارة المواطنين بضرورة اتخاذ الحذر في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس ومتحوراته التي تظهر من وقت إلى آخر، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن هناك مجموعة من الإرشادات التي يجب اتباعها للوقاية من فرعيات متحور أوميكرون والذي تسبب في عودة ارتفاع إصابات كورونا مجددا، وجاءت هذه الإجراءات على النحو التالي:

7 طرق للحماية من متحور فيروس كورونا

- الحصول على جرعات لقاح كورونا والجرعات التنشيطية.

- الالتزام بارتداء الكمامات بطريقة صحيحة.

- تغطية الأنف والفم عند العكس أو السعال.

- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو باستخدام المطهرات الكحولية.

- ترك مسافة لا تقل عن متر بين كل مواطن وآخر.

- اتباع أنظمة غذائية سلمية للجسم.

- التهوية الجيدة للأماكن.

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين باتباع هذه التعليمات لعودة استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا مرة أخرى، مطالبة المواطنين بضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 فور الشعور بأي أعراض مهما كانت خفيفة لإعطاء المواطنين الروشتة الصحيحة، محذرة من اتباع أي بروتوكول علاجي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

أهمية الحصول على لقاحات كورونا

كما دعت المواطنين من أهمية الحصول على اللقاح لدورها في تخفيف شدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، كما أنها تعمل على تخفيف الضغط على المنظومة الصحية، وتعطي وقاية من خطر الإصابة بالفيروس، وطمأنت المواطنين من توافر كل لقاحات كورونا داخل مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية.