«الصحة» تكشف لـ«الوطن» خطتها حال ارتفاع إصابات كورونا مجددا في مصر

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة مستعدة لأي سيناريو متعلق بارتفاع إصابات فيروس كورونا، وكافة مستشفيات وزارة الصحة والسكان بها طابق لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، وأدوية علاج كورونا كافة متوفرة داخل المستشفيات، ويوجد لدينا فائضًا.

وأشار عبدالغفار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن ارتفاع إصابات فيروس كورونا أمر متوقع، خاصة أن هناك ارتفاع حدث على مستوى العالم في بعض الدول مع انتشار فرعيات متحور اوميكرون.

ما المقصود بنقص المناعة المجتمعية لفيروس كورونا؟

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، هناك نقص في المناعة المجتمعية ويعود ذلك إلى مرور أكثر من 6 أشهر على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، لذلك تتطالب وزارة الصحة والسكان دائما من المواطنين ضرورة الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا لتعزيز الجهاز المناعي للجسم، موضحا لقاحات كورونا لا تمنع من الإصابة بالفيروس ولكنها تعمل على إعطاء الجسم مناعة لمواجهة الفيروس وتجعل الإصابة بسيطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

ارتفاع إصابات كورونا الفترة الأخيرة

وتابع عبدالغفار أنه رغم ارتفاع إصابات كورونا في الفترة الأخيرة إلا أن الإصابة متوسطة ومبسيطة ولا تحتاج إلى الذهاب إلى المستشفيات، ولا يوجد حالات حرجة مقارنة بالموجة الأولى من الفيروس، وحتى لا نصل إلى العودة لخطورة الحالات الحرجة على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمتحورات لا بد من الحصول على لقاح كورونا وخاصة الجرعات التنشيطية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أن هناك حالة من الاستعداد التام من قبل جميع المستشفيات ورفع أعلى درحات الاستعداد القصوي على مستوى جميع المحافظات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للاستقرار المنحنى الوبائي مرة أخرى.