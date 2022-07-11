بعد ارتفاع إصابات كورونا.. مستشار الرئيس يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

وجّه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، رسالة للمواطنين شدد خلالها على ضرورة تلقي لقاح كورونا بعد زيادة معدل الإصابات مرة أخرى في مصر.

وقال الدكتور عوض تاج الدين في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «هناك زيادة في إصابات كورونا تراوحت بين 7 و8%، وأغلبها متوسطة، والملاحظ أن الإصابات عائلية ولم نصل إلى صفر إصابات حتى الآن، والفيروس لم ينته والبعض توهم أن الفيروس انتهى ولم يهتم باتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالفيروس».

زيادة إصابات كورونا مجددا

وتابع عوض تاج الدين: «كل ما حدث أن فيروس كورونا ظل على مدار شهرين متتالين في حالة خمول والفيروس عاد نشاطه مرة أخري، وهناك زيادة في إصابات كورونا ليس في مصر فقط بل على مستوى العالم، ما يستوجب الحذر والتحصين من الإصابة بالفيروس ومتحوراته التي تظهر وتختفي من تلقاء نفسها»، وأشار إلى أن اللقاحات لها دور كبير في العودة لاستقرار المنحنى الوبائي للفيروس في مصر.

الجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا

وأكد «تاج الدين»، أن الدولة وفرت جميع أنواع اللقاحات للمواطنين سواء المسافرين وغير المسافرين وعلى المواطنين مساعدة الدولة في عملية التطعيم، وخلق مناعة مجتمعية بسبب مرور أكثر من 6 أشهر على الجرعتين، والجرعة التنشيطية مهمة ويجب الاهتمام بها وعدم التكاسل خاصة وأن هناك وفرة في اللقاحات والدولة لا تدخر جهدًا للاهتمام بصحة المواطنين والدليل على ذلك جائحة كورونا والتي استطاعت أن تديرها باحترافية شديدة.

وعن عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، قال مستشار الرئيس للشؤون الصحية أن هناك ما يقرب من 4 ملايين مواطن حصل على الجرعة الثالثة ولابد من التوسع لتعزيز مناعة الجسم ضد متحورات الفيروس.