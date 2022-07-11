الشباب والرياضة: إقبال كبير من المواطنين على «العيد أحلى» (فيديو)

قال الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إنّ الوزارة أطلقت مبادرة «العيد أحلى»، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك داخل مراكز الشباب، حيث شهدت المبادرة إقبالا كبيرا من كل المواطنين بجميع طوائفهم في أول يومين للعيد، بواقع 1.5 مليون مواطن.

المبادرة عبارة عن يوم ترفيهي يتم تنفيذه داخل مراكز الشباب

وأضاف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي، أنّ المبادرة عبارة عن يوم ترفيه يتم تنفيذه داخل مراكز الشباب حتى الليل، إذ تتسم مراكز الشباب بالإقبال من خلال الاحتفالات والأنشطة والبرامج.

المبادرة تستهدف رسم البسمة على وجوه الأطفال

وتابع المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أن المبادرة تستهدف رسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال بالنجوع والقرى ومراكز الشباب بالمدن، وإبراز دور الوزارة في الاهتمام والعناية بالنشئ رياضيا واجتماعيا وثقافيا، كما تم تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية، مشيرًا إلى أنّ مديريات الشباب والرياضة تلعب دورا كبيرا في المبادرة من خلال المنسقين الإعلاميين في كل المحافظات والتغطية اللحظية لهذه المبادرة وإبراز حجم الأنشطة التي تتم للأهالي في مراكز الشباب في كل مكان بمصر.