مراكز الشباب في البحيرة تستقبل المواطنين ضمن مبادرة «العيد أحلى»

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة تحت إشراف الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وفتح مراكز الشباب بنطاق المحافظة لاستقبال الجماهير والطلائع والشباب، وذلك ضمن مبادرة العيد أحلى بمراكز شباب مصر.

إقبال من المواطنين على المبادرة

وشهدت مراكز الشباب بنطاق المحافظة إقبالاً كبيراً من المواطنين خلال أول وثاني أيام عيد الأضحي المبارك، حيث يتم ممارسة مختلف الأنشطة، وتم تكثيف تلك الأنشطة بقرى حياة كريمة بنطاق المحافظة.

كما تم تنظيم احتفالية بمركز شباب السلام بمركز ابو حمص إحدى قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك واستقبال أعضاء المركز بعدد يتجاوز أكثر من 2000 من الشباب في جو يسوده المحبة والبهجة.

وتضمنت الاحتفالية العديد من الفقرات والأنشطة الرياضية، كما شملت عروض مسرحية يقدمها أعضاء مركز الشباب، بالإضافة إلى فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال.

المشاركة في خدمات مراكز الشباب

كما قام الرواد والأعضاء بالمشاركة في الخدمات الموجودة بالمركز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية بجميع مراكز الشباب.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وفي إطار تكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى المحافظة خلال عيد الأضحى المبارك.

وشهدت محافظة البحيرة خلال الأيام الماضية رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك حيث وجه محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية.