«الزارع»: الطفل المصري محروم ومخاطبته بجوائز الإبداع خطوة هامة

قال عبده الزراع رئيس شعبة أدب الأطفال بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، إن الطفل المصري الآن أكثر حظًا من الأجيال السابقة، لافتًا إلى أنه يتمتع بقدر كبير من الإعلام المتنوع.

الطفل المصري «محروم» ولا يوجد مضمون مخصص لهم في الإعلام

وأضاف الزراع في حوار مع الإعلامي شريف مدكور في برنامج «بيت شريف»، على راديو النيل «ميجا إف إم»، أنه رغم قدرة الطفل الكبيرة في هذا العصر على التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة إلا أنه «محروم» إذ أن كل وسائل الإعلام لا تقدم مضمون مخصص للطفل.

الطفل المصري كان يحظى بإعلام متخصص قديمًا

وأوضح رئيس شعبة أدب الأطفال بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر أن الطفل المصري قديمًا كان يحظى بالعديد من البرامج الهامة مثل برنامج غنوة وحدوته الذي كانت تقدمه الإعلامية الكبيرة أبلة فضيلة، وحسن شمس وبابا ماجد وماما نجوى وماما سميحة، لافتًا إلى أن الإعلام الأجنبي والعربي المقدم للطفل المصري يؤثر بالسلب على لغته، منوهًا أن الأطفال يستخدمون اللغة الفرانكو للتعبير عن مشاعرهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

جوائز للأطفال الموهوبين خطوة هامة على الطريق

ولفت إلى الاهتمام الذي بدأت توليه الدولة للطفل من خلال جائزة الطفل الموهوب التي أطلقتها السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، وكذلك جائزة أخرى باسم رائد أدب الأطفال كامل كيلاني، مشيرًا إلى حاجة الطفل المصري الماسة لمثل هذه الجوائز في الوقت الراهن.