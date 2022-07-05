وزارة الثقافة: انطلاق بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل 2

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، يستعد قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور خالد سرور، لافتتاح فعاليات بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل 2، ومن المقرر أن ينطلق يوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو الجاري في السادسة مساء، وذلك بقاعات العرض بمتحف محمود مختار، وتستمر فعاليات البينالي يوميا من العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا ومن الخامسة مساء حتى التاسعة مساء عدا الاثنين.

بينالي القاهرة لفنون الطفل

وانطلقت الدورة التأسيسية من بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل، تحت 18 سنة بعنوان «مكاني المفضل» بمشاركة أطفال من 19 دولة، وذلك في نوفمبر 2019، واستمرت الفعاليات حتى نهاية نوفمبر 2019.

كما يحتفي بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل، بإبداعات الأطفال الفنية، إذ يعبر المشاركون فيه عن علاقتهم بالأماكن التي جذبت انتباههم، ويأتي البينالي بالتعاون بين المؤسسات الرسمية للدولة، وزارة الثقافة ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية ومؤسسات المجتمع المدني.

شروط المشاركة في البينالي

ومن شروط المشاركة، ضرورة عدم مساعدة أي شخص للطفل في إنتاج عمله الإبداعي؛ حتى تحقق قيمة الأصالة الفكرية، والمشاركة بعمل فني واحد مع إتاحة الفرصة، لتقديم عمل فني جماعي مع اهتمام المتقدم بإيضاح سبب اختياره للمكان لتصوير إدراك الطفل للعالم المحيط، ومدى قدرته على الانتباه والكشف عن جانب الخيال الذى يعد من أهم مزايا فنون الطفل.

وأتاحت إدارة البينالي الفرصة للفنانين المشاركين لاختيار الخامات التي يجيدون استخدامها مثل الألوان الزيتية والمائية والفلوماستر والأحبــار، الأوراق الملونــة والباســتيل، وعجينة السيراميك والخزف بجانب التصوير الفوتوغرافي الرقمي وجميع مجالات التعبير ومنها الرسم والتصوير والكولاج والحفر والنحت وفنون الميديا والتصوير الفوتوغرافي.