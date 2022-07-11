«الرابطة النووية»: ارتفاع إنتاج اليورانيوم في 2021 بواقع 48303 طنًا

ارتفع إنتاج اليورانيوم العالمي بشكل طفيف في عام 2021 إلى 48303 أطنان، وكانت كازاخستان أكبر دولة منتجة لليورانيوم في عام 2021، تليها ناميبيا وكندا.

وفقًا للرابطة النووية العالمية WNA، فإنه في عام 2021، بلغ إجمالي إنتاج العالم من اليورانيوم 48303 طنًا، وهو ما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 1% عن عام 2020 حيث بلغ إجمالي الإنتاج 47731 طنًا.

كازاخستان تنتج أكبر حصة من اليورانيوم في 2021

في عام 2021، أنتجت كازاخستان أكبر حصة من اليورانيوم من المناجم بنسبة 45% من الإمداد العالمي، تليها ناميبيا بنسبة 12%، وكندا بنسبة 10%، ووفقًا للتقرير، فإن كازاخستان أكبر دولة منتجة لليورانيوم حيث تم تعدين 21.819 طنًا سنويًا في عام 2021، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12% مقارنة بإنتاج البلاد البالغ 19477 طنًا في عام 2020.

تراجع إنتاج اليورانيوم في 2020 بسبب الاجراءات الاحترازية لـ كورونا

وأثرت تدابير السلامة المتعلقة بجائحة كورونا التي تم تنفيذها في عام 2020 على أحجام الإنتاج طوال النصف الثاني من العام، وفي تلك السنة، قفزت ناميبيا مركزًا واحدًا وهبطت في المركز الثاني في عام 2021، حيث أنتجت البلاد 5753 طنًا من اليورانيوم في عام 2021، وهو أعلى بنسبة 6% عن عام 2020.

كانت كندا أكبر منتج لليورانيوم في العالم لسنوات عديدة، حيث كانت تمثل 22% من الإنتاج العالمي، ولكن في عام 2009 تجاوزتها كازاخستان، وفي عام 2021، احتلت كندا المرتبة الثالثة وأنتجت 4693 طنًا من اليورانيوم، وهو ما يزيد بنسبة 21% عن عام 2020، حيث كانت زيادة إنتاج اليورانيوم في كندا بسبب استئناف الإنتاج في منجم بحيرة السيجار في ساسكاتشوان بعد رفع التعليق المتعلق بجائحة كورونا في يوليو 2021.

وبحسب التقرير، تراجعت أستراليا من المركز الثاني إلى المركز الرابع بإنتاج 4192 طنًا من اليورانيوم في عام 2021، وهو أقل بنسبة 32% عن عام 2020، حيث توقف إنتاج اليورانيوم في منجم رانجر في ريو تينتو في يناير 2021 وبالتالي، انخفض عدد مناجم اليورانيوم النشطة في أستراليا من ثلاثة إلى اثنين، ومع ذلك فإن موارد اليورانيوم المعروفة في أستراليا هي الأكبر في العالم - ما يقرب من ثلث الإجمالي العالمي.

أوزبكستان التي جاءت في المركز الخامس، أنتجت 3500 طن من اليورانيوم في عام 2021، دون تغيير عن عام 2020، ولا تقوم أوزبكستان بمعالجة اليورانيوم محليًا وتصدر مخزونها المنتج بالكامل إلى دول أخرى.