«الطاقة الذرية»: 43.1 كيلوجرام مخزون إيران من اليورانيوم المخصب

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، أنّ مخزون إيران يضم 43.1 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب لنقاء يصل إلى 60%، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

تعاون من أجل تخصيب اليورانيوم

ويشار إلى أنّ المفوضية الأوروبية تتعاون مع وكالة الطاقة الدولية لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي على تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي، من خلال تعزيز الاستثمارات في الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، ويهدف المشروع إلى التخفيف من تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري

في إطار هذا المسعى المشترك، تقدم المفوضية الدعم للدول الأعضاء لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي من خلال أداة الدعم الفني.

وانضمت بالفعل 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى المشروع.

ويتماشى هذا الدعم مع خطة REPowerEU التي قدمتها المفوضية في 18 مايو، التي تحدد كيفية التخلص التدريجي من اعتماد الاتحاد الأوروبي على الوقود الأحفوري الروسي وتسريع انتقال الطاقة النظيفة.