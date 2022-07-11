ماذا يفعل الحجاج والمسلمون في أيام التشريق؟.. أزهري يوضح أفضل الأعمال

يعد موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، وأيام التشريق، من أهم أيام العام حيث يسعى كل مسلم إلى قضاء ركن الحج، فهو واحد من أركان الإسلام الخمسة، وفيه تقرب إلى الله وله فضل كبير، ويسعى كل حاج إلى الاجتهاد في أداء مناسك الحج بالشكل السليم، ليضمن اغتنام ثواب هذا الركن العظيم.

فضل أيام التشريق

وأوضح الدكتور أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه الفترة يستحب فيها الإكثار من الدعاء، لكثرة الخير والبركة، لافتا إلى أن يوم النفر الأول والثاني هم خير الأيام للدعاء فلا يجب على المسلم الاكتفاء بيوم عرفة فقط، بل عليه الاجتهاد في الدعاء يوم القر ويوم النفر الأول لأنهم من الأيام التي يستجاب فيها.

تفسير «من تعجل في يومين»

وأشار سلامة إلى قوله تعال: «وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِىٓ أَيَّامٍۢ مَّعْدُودَٰتٍۢ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ»، وأوضح أن هذه الأية الكريمة فيها إباحة للحجاج أن يعجلوا في العودة، وأردف قائلا: «في ظل التقدم التكنولوجي ووسائل المواصلات أصبحت وفود الحجاج مرتبطة بمواعيد طائرات السفر، مما قد يمنع الحاج من البقاء لثالث أيام التشريق».

أيام العيد وأيام التشريق

أوضح سلامة أن أول يوم العيد - الذي يسمى بيوم النحر- وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، يبدأ الحجاج في رمي الجمرة الكبرى، أما أيام 11 و12 و13 من ذي الحجة - أي ثاني وثالث ورابع أيام العيد - فهذه تسمى أيام التشريق.

سبب تسمية أيام التشريق بهذا الاسم

وقال «سلامة»، إن أيام التشريق سميت بهذا الاسم لأن في الماضي كان العباد يدخرون لحوم الأضاحي لكثرتها، وكانوا في هذا اليوم يشرقوا اللحوم أن يعرضوها للشمس حتى يتمكنوا من الاحتفاظ بها لفترة أطول.