دعاء ثالث أيام عيد الاضحى .. عميد كلية الدعوة الإسلامية يوضح

يواصل المسلمون البحث عن الأدعية التي يرددونها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ومنها دعاء ثالث أيام العيد، ويستحب الدعاء في كل الأيام، إلا أن الدعاء في شهر ذي الحجة والعشر الأوائل، يكون الأجر فيها أكبر.

دعاء ثالث أيام عيد الاضحى

دعاء ثالث أيام عيد الأضحى بعد صيام الأيام الأوائل من ذي الحجة ووقفة عرفات، وهي أيام أقسم الله بها لعظم فضلها فقال تعالى: ﴿وَالْفَجْر وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾، ولا يوجد دعاء محدد لثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وبخصوص دعاء ثالث أيام عيد الأضحى، قال الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لا يوجد دعاء محدد لترديده خلال أول أو ثاني أيام العيد ولكن أفضل شيء هو التكبير والصلاة على النبي صلى الله علية وسلم.

خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ

وأضاف عميد كلية الدعوة الإسلامية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، وهناك أدعية يمكن ترديدها وعلى سبيل المثال لا الحصر، أذكار الصباح والمساء.

وأشار الدكتور أحمد حسين إلى أن أفضل ما يتم ترديده خلال أيام عيد الأضحى هو التكبير وصيغته: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله»، وهناك أدعية مقيدة على سيبل المثال لا الحصر دعاء الصباح ودعاء المساء ودعاء دخول المسجد.