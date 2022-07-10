«الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال عيد الأضحى.. شديد الحرارة على القاهرة

كشف خبراء الرصد والتتبع بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إذ يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

طقس ثالث أيام العيد

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس مساءًا خلال ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، ستشهد طقسا معتدل الحرارة رطبا على كافة الأنحاء، لافتة إلى أن البلاد تشهد شبورة مائية في الصباح الباكر حتى السادسة صباحا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ونوهت الأرصاد إلى وجود ارتفاع في نسب الرطوبة بقيم تتراوح بين درجتين وثلاث درجات مئوية، مع استمرار نشاط الرياح على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين

ووفق خبراء الهيئة من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 درجة للعظمى والمحسوسة 37، السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة رابع أيام عيد الأضحى

وعن درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة الكبرى والوجه البحري، رابع أيام العيد الموافق الثلاثاء 12 يوليو الجاري، فسجلت العظمى بالقاهرة 35، والمحسوسة 37، والسواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33، وفي جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40، وفي شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40، وأخيرا سجلت درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد 41 والمحسوسة 42.