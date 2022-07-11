«عشان تاخد الثواب».. أعرف آخر موعد لذبح الأضحية

يقترب عيد الأضحى المبارك من الانتهاء، ويعد آخر موعد لذبح الأضحية، هو أكثر ما يشغل بال العديد من المسلمين في هذه الفترة، لحرصهم على اغتنام فضل التضحية في عيد الأضحى المبارك وضمان الثواب، ويعد ذبح الأضاحي في عيد الأضحى واحد من أبرز الشعائر التي يتبعها العديد من المسلمين، ففيها تقربا إلى الله عز وجل.

آخر موعد لذبح الأضحية

وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية اخر موعد لذبح الاضحيه في إحدى فتواها الإلكترونية عبر موقعها الرسمي على الانترنت، وهو إلى أن تغرب شمس اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك، وقد احتج الشافعية على هذا، مستشهدين بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: «كُل أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبَحٌ» أخرجه ابن حبان، ومن هنا أوضح الإمام الشافعي أنه إذا ضحى العبد بعد أن غابت شمس آخر أيام التشريق، فلا ضحية له ( اهـ. "الأم" (2/ 222).

آداب ذبح الأضحية

وفي فتواها عن اخر موعد لذبح الاضحيه، أشارت دار الإفتاء المصرية إلى آداب ذبح الأضحية، والتي تختصر في النقاط التالية:

- التأكد من السلامة البدنية والصحية للأضحية

- استقبال القبلة

- وضع الأضحية على جانبها

- تسمية الله والتكبير

- الترفق عند الذبح

- التأكد من زهوق نفس الأضحية قبل مرحلة السلخ

- الالتزام بالمكان المخصص بالذبح

- الامتناع عن جر الأضحية

- الحرص ألا ترى الأضحية سلاح الذبح

- لا تُذبح أضحية أمام أخرى

- الحرص على ألا تتلوث ملابس القائم بالذبح

- تنظيف المكان من مخلفات الذبح

- لا يأخذ الجزار حقه من الأضحية

وبعيدا عن اخر موعد لذبح الاضحيه، أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن يوم النحر، أي أول أيام عيد الأضحى المبارك، هو أفضل وقت لذبح الأضحية، تحديدا بعد أداء صلاة العيد، لأن ذلك فيه إسراع وتعجل في الخير، وأشارت إلى قول الله تعالى: «وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ» [آل عمران: 133]