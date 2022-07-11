تشييع جثامين شقيقتين وطفلة لقين مصرعهن في حادث بالشرقية

شيع أهالي مدينة القرين بمحافظة للشرقية، قبل قليل، جثامين فتاة وشقيقتها وطفلة الأخيرة، اللاتي لقين مصرعهن، إضافة إلى خطيب الأولى، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على طريق «الحسينية - الصالحية الجديدة» في محافظة الشرقية.

تشييع الجثامين وسط حالة من الحزن

وشاركت جموع غفيرة من أهالي المدينة في تشييع جثامين الضحايا إلى مثواهم الأخير، في مقابر الأسرة، وسط حالة من الحزن، عمت أرجاء المدينة بالكامل، حيث تجمع المئات من الأهالي لأداء صلاة الجنازة على جثامين الضحايا في أحد مساجد القرية، قبل مواراتهم الثرى.

إخطار أمني بانقلاب سيارة بالصالحية الجديدة

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، في وقت سابق، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة الصالحية الجديدة بانقلاب سيارة ملاكي على طريق «الحسينية - الصالحية الجديدة»، مما أسفر عن مصرع فتاة وخطيبها وشقيقتها وطفلة الأخيرة.

النيابة تصرح بدفن جثث المتوفين

وجرى نقل جثث الضحايا إلى مشرحة مستشفى الصالحية، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن جثث المتوفين بعد ورود تقرير الصفة التشريحية، وتسليم الجثامين لذويهم.