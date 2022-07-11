التصريح بدفن جثامين 4 أشخاص بينهم طفلة لقوا مصرعهم في حادث بالشرقية

صرحت الجهات المختصة بمحافظة الشرقية، بدفن جثامين 4 أفراد، وهم فتاة وخطيبها وشقيقتها وطفلتها، والذين لقوا مصرعهم إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على طريق «الحسينية - الصالحية الجديدة» بالشرقية.

بلاغ بمصرع 4 أشخاص

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة الصالحية الجديدة بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي عل طريق «الحسينية - الصالحية الجديدة»، ما أسفر عن مصرع فتاة وخطيبها وشقيقتها وطفلة الأخيرة.

التحفظ على الجثامين بمشرحة الصالحية

وجرى نقل الجثامين إلى مستشفى الصالحية الجديدة، والتحفظ عليهم بمشرحة المستشفى التي صرحت بالدفن وتسليم الجثامين لذويهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.