إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أشقاء في حادث تصادم سيارتين بالمواجهة بالدقهلية

أصيب 6 أشخاص بينهم 3 أشقاء في محافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالمواجهة، وذلك على طريق «دكرنس - الكردي» أمام قرية الدراكسة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى منية النصر المركزي لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على المركبتين بمركز شرطة منية النصر على ذمة تصرفات النيابة.

ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم

تبلغ للعميد فتحي هاشم، مأمور مركز شرطة منية النصر، من بعض الأهالي، بوقوع حادث تصادم على طريق «الكردي - دكرنس» أمام قرية الدراكسة، دائرة المركز.

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين وقوع الحادث بين سيارتين «ملاكي» بالمواجهة نتيجة التخطي الخاطئ لإحداهما، نجم عنها إصابة قائدي السيارتين ومرافقيهم، بينهم 3 أشقاء.

إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أشقاء

وتبين إصابة كل من «إبراهيم م. ا.»، 25 سنة، قائد السيارة ملاكي رقم «ط ع م 8464»، باشتباه كسر بالساق اليسرى وتم حجزه بالمستشفى تحت الملاحظة، وكان باتجاه الكردي، كما أصيب 3 أشقاء كانوا معه بالسيارة وهم «آلاء أ. م.»، 24 سنة، ليسانس آداب، مصابة بجروح قطعية واشتباه كسر بالجمجمة، وتم تحويلها لمستشفى الطوارئ بالمنصورة ولا يمكن استجوابها، و«فارس أ. م.»، 15 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي مصابا باشتباه كسر بالأنف وكدمة بالوجه والجبهة، و«محمد أ. م.»، 21 سنة، حاصل على ثانوية عامة، مصابا بالجبهة، وتم حجزهم بالمستشفى، وجميعهم مقيمين الكردي بدائرة قسم.

كما أصيب في الحادث قائد السيارة الثانية «طارق س. ع.»، 24 سنة، سائق ومقيم بقرية الدراكسة، قائد السيارة رقم «د ل ف 7154» ملاكي، وكذلك أصيب مرافقه «محمد ف. ع.»، 25 سنة، حاصل على كلية تجارة، بجرح قطعي بالجبهة وتم حجزه بالمستشفى.

وبسؤال المصابين وقائدي السيارتين في محضر الشرطة، أيدوا مضمون الفحص، وتبادلوا الاتهام بالتسبب في وقوع الحادث، ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بمكان الحادث، وتم التحفظ على المركبتين بمركز شرطة منية النصر على ذمة تصرفات النيابة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7411 لسنة 2022 جنح مركز منية النصر.