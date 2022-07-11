تفاصيل إصابة شاب وتدمير سيارته في حادث بكورنيش المعادي

أصيب شاب إثر اصطدام سيارته بالحاجز الخرساني على طريق كورنيش المعادي، وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة الحادث، وأظهر سيارة الشاب مدمرة بالكامل وتحولت لكومة من الصفيح.

عريس المعادي.. تحطمت سيارته بسبب الحادث

وبينت مصادر أمنية أن الشاب المصاب يدعى «كريم»، كان يستعد للزواج خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وأن عجلة القيادة اختلت في يده قبل أن يصطدم بالحواجز الخرسانية على جانب الطريق ما تسبب في تلفيات كبيرة بسيارته، فيما أشار رواد منصات التواصل الاجتماعي إلى أن الشاب المصاب كان يستعد لـ عرسه خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

إصابة الشاب ونقله إلى المستشفى

وأوضحت المصادر أن الحالة الصحية للشاب مطمئنة وأنه نقل إلى المستشفى بسيارة الإسعاف وكان يسير على قدميه بينما كانت الإصابات ظاهرة على الوجه المخضب بالدماء جرّاء حادث تصادم.

لجنة من خبراء المرور تعاين السيارة

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتحرر محضرًا بالواقعة وأُخطرت النيابة للتحقيق وقررت انتداب لجنة فنية من خبراء المرور لمعاينة السيارة وإعداد تقريرًا بأسباب الحادث.