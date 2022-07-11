كيف سيبدو سائقو سيارات الأجرة بالزي الجديد في السعودية؟.. التطبيق غدا

أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية، أنه اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، سيلتزم جميع سائقو سيارات الأجرة بالزي المخصص المعتمد من قبل الهيئة، بحسب صحيفة «سبق» السعودية.

زي موحد معتمد لجميع سائقي سيارات الأجرة في السعودية

وقالت الصحيفة، إن سائقي سيارات الأجرة العامة والخاصة وأجرة المطار، وسائقو تطبيقات نقل الركاب، من المقرر أن يبدأوا بالالتزام بارتداء الزي المخصص المعتمد من قِبَل الهيئة العامة للنقل لهم بداية من غد، وذلك شرطا أساسيا لممارسة هذه المهنة، وفقًا لأحكام اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.

"زي مُوَحد لسائقي الأجرة "

يلتزم بداية من يوم غد الثلاثاء،

سائقي سيارات الأجرة العامة وأجرة المطار والأجرة الخاصة، وكذلك سائقو تطبيقات نقل الركاب،

ووفقًا للائحة المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة؛ ستتم مخالفة السائقين غير الملتزمين بالزي المعتمد بغرامة قيمتها 500 ريال. pic.twitter.com/mUumHn4Uk5 — ِEyes َOn Saudi عِيون عَلى السعودية (@eyesonKSA) July 11, 2022

وأوضحت الصحيفة، أن القرار يلزم أيضا شركات الأجرة، بتوفير زي موحد معتمد لجميع السائقين في المملكة أثناء تأدية العمل، بالإضافة الى توعية السائق بضرورة الالتزام بالآداب والاحترام وحسن التعامل مع الركاب، وطبقا للائحة المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة، يتم معاقبة السائقين غير الملتزمين بارتداء الزي المعتمد بغرامة تصل قيمتها إلى 500 ريال سعودي.

مواصفات الزي المخصص المعتمد لسائقي الأجرة في السعودية

1- ارتداء الزي الوطني الخاص بالمملكة السعودية أو قميص وبنطلون طويل.

2- يشترط لبس قميص محدد وموحد بأكمام طويلة وليس بنصف كم ويكون لونه رمادي، في حين البنطلون والحزام لونهما أسود.

3- يضع سائق الأجرة بطاقة تعريف على القميص، ويمكن ارتداء جاكيت أو معطف حسب الحاجة.

هدف توحيد زي سائقي الأجرة في السعودية

وأكدت الصحيفة، أن الهدف الرئيسي من ارتداء الزي المخصص بالهيئة العامة للنقل، هو الارتقاء بمستوى جودة الخدمة في أنشطة النقل بشكل عام وفي الأجرة والتوجيه بشكل خاص، وتوحيد زي السائقين بما يتلاءم مع لائحة الذوق العام، والارتقاء بالمظهر العام داخل المملكة العربية السعودية.