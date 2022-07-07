وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في بيشة بالمملكة العربية السعودية

يستعد العالم الإسلامي والعربي للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ولهذا فإنّ البحث عن مواقيت الصلاة بكثافة، يكون هو عنوان محركات البحث على مدار الأيام التي تسبقه، خاصة في المملكة العربية السعودية، حيث تصدر البحث عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في بيشة، محركات البحث منذ استطلاع هلال شهر ذي الحجة وإعلان مواعيد العيد ووقفة عرفة.

وأعلنت دائرة الأهلة بالمحكمة العليا، الأربعاء قبل الماضي الموافق 29 يونيو، أنّ عيد الأضحى 2022 في السعودية سيكون يوم السبت المقبل التاسع من يوليو الموافق العاشر من شهر ذي الحجة، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة إذ جاء يوم الخميس 30 يونيو الأول من شهر ذي الحجة.

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في بيشة ومواقيت الصلاة في المملكة

وتبدأ أول صلاة في المملكة الساعة الخامسة صباحا وأربعة عشرة دقيقة «05:14»، بينما آخر صلاة في المملكة تبدأ الساعة السادسة صباحا و6 دقائق «06:06»، وتتراوح المدن والمناطق المختلفة بين التوقيتين بحسب موقع كل منها جغرافيا.

وعليه، فإنّ وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في بيشة، وفقما ذكر عدد من وسائل الإعلام السعودية، سيكون السبت المقبل 9 يوليو الساعة الخامسة صباحا وأربعة وأربعين دقيقة «05:44» بحسب التوقيت المحلي للمملكة.

عيد الأضحى في السعودية وفيروس كورونا

وسيكون عيد الأضحى المبارك هذا العام في المملكة العربية السعودية، مختلفا نسبيا عندما يتعلق الأمر بفيروس كورونا، إذ أنّه يأتي بعد قرار السلطات قبل أسابيع رفع العمل بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتي كانت مطبقة منذ بداية الجائحة في نهاية عام 2019.

وسيتيح رفع العمل بهذه الإجراءات، أجواء أكثر رحابة أمام السعوديين والمقيمين للاحتفال بعيد الأضحى والاستمتاع بالإجازة، والتي بلغت 9 أيام للقطاع الحكومي، و4 أيام في القطاع الخاص تبدأ من وقفة عرفة، وجميعها إجازات مدفوعة الأجر.