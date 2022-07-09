لأول مرة في الحج.. السعودية تطلق السكوتر الكهربائي لخدمة ضيوف الرحمن

وقف وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، على تجربة السكوتر الكهربائية التي تجرب لأول مرة في حج هذا العام؛ واطلع على سير العمل في هذه الآلية والآليات المستخدمة وطريقة تدريب الحجاج على استخدامها.

الإطلاق التجريبي للاسكوتر الكهربائي

وقد رافق وزير النقل السعودي في هذه الجولة نائبه ورئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح؛ ونائبه لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشارت الصفحة الرسمية لوزارة النقل والخدمات اللوجيستية السعودية على تويتر، إلى أن قيادات النقل تفقدوا الاطلاق التجريبي لأنماط النقل الحديث، إذ تسعى المملكة من خلال هذه التجربة للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن، وتوفير حج صديق للبيئة.

السكوتر الكهربائي صديق البيئة

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن السكوتر يعد أحد أنماط النقل الحديث الذي تسعى منظومة النقل والخدمات اللوجستية للتوسع فيها في مختلف أنماط النقل؛ وذلك بهدف خدمة ضيوف الرحمن؛ ويهدف السكوتر لاختصار وقت التنقل بين المشاعر المقدسة؛ حيث تبلغ المسافة التي يقطعها بين مشعر عرفة ومزدلفة 15 دقيقة مقارنة بساعة بالمشي بالأقدام؛ ويجرى قياس مدى ملاءمته ومناسبة استخدامه في الأعوام المقبلة.