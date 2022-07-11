رئيس تحالف الفتح يعلن انسحابه من المشاركة في الحكومة العراقية المقبلة

أعلن رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، انسحابه من المشاركة في الحكومة العراقية المقبلة، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

محافظ بابل يتحدى الحكومة الفيدرالية

وفي سياق آخر ظهر محافظ بابل العراقي في شريط فيديو الشهر الماضي وهو يأمر بفتح بوابة مياه على نهر الفرات لتلبية مطالب المزارعين المحليين، وكانت هذه الخطوة بمثابة تحدٍ صارخ للحكومة الفيدرالية المسؤولة عن إدارة الموارد المائية في جميع أنحاء البلاد.

وهددت وزارة الموارد المائية العراقية وقتها باتخاذ «إجراءات قانونية» بحق حكومة علي علاوي الدليمي وطالبت الحكومات المحلية «بالامتناع عن التدخل» في شؤونها.

واضطرت أزمة المياه المتفاقمة والانتهاكات على حصص المياه في بابل وزير الموارد المائية مهدي الحمداني إلى القيام بزيارة ميدانية للمحافظة يوم السبت.