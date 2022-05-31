استهداف «عين الأسد» العراقية.. و«واشنطن» تبحث مع «الرياض» قضايا إقليمية

شهد عدد من الدول، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث أبرزها، استهداف قاعدة «عين الأسد» غرب العراق بـ 5 صواريخ، فيما قتل عناصر «القوات الديمقراطية المتحالفة» الإرهابية، 16 شخصا على الأقل، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

واستهدفت 5 صواريخ، أمس الإثنين، قاعدة «عين الأسد» الواقعة غرب العراق، التي تستضيف قوات من «التحالف الدولي» ضد تنظيم «داعش» الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة، دون خسائر بشرية أو أضرار مادية.

من جانبه، قال مصدر أمني عراقي في «محافظة الأنبار» الواقعة غرب البلاد، في وقت سابق، إن 3 صواريخ، سقطت في المحيط الغربي للقاعدة، التي يديرها الجيش العراقي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»، الإخبارية.

السلطات العراقية تلقي القبض على عنصر من «داعش» شمال البلاد.. وتوتر في مدينة «الباب» السورية

واعتقلت قوات الأمن العراقية، أحد عناصر «داعش» الإرهابي في «قرية الصمود» غرب محافظة نينوى، شمال البلاد، فيما أشارت خلية الأمنِ العراقي، في بيان، إلى مقتل شقيق العنصر الداعشي، وتم إلقاء القبض على نجله، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي سوريا، سجل «المركز الروسي للمصالحة»، 5 حالات قصف من قبل مسلحي جبهة تحرير الشام «جبهة النصرة سابقا»، في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال سوريا.

وشهدت مدينة الباب شرقي حلب الواقعة شمال غربي سوريا، توترا كبيرا على خلفية اغتصاب فتاة تبلغ من العمر «12 عاما» من مهجري مدينة تدمر، على يد صاحب مطعم، وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مقره العاصمة البريطانية «لندن»، إن هناك استنفارا كبيرا من قبل مسلحين في المدينة أمام مبنى الشرطة العسكرية، مهددين بالتصعيد حال عدم محاسبة المجرم.

وتراجعت وزارة التجارة الداخلية السورية، عن تعميم يقضي برفع أجور النقل بين المحافظات بأكثر من 100% بعد رفع تعرفة الكيلومتر الواحد من نحو 13 ليرة، إلى نحو 32 ليرة، فيما أعلنت شركتي الاتصالات «سيريتل»، و«إم تي إن»، تحديد أجور دقيقة الاتصالات، بـ 27 ليرة.

إصابة 7 أشخاص على يد «القوات الديمقراطية المتحالفة» الإرهابية في «بولونجو»

وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، قتل 16 شخصا على الأقل، بينهم رجل إسعاف من «الصليب الأحمر»، وأصيب 7 آخرين، على أيدي عناصر من «القوات الديمقراطية المتحالفة» الإرهابية في «بولونجو» الواقعة شرقي البلاد.

وأشار رئيس فريق «الصليب الأحمر»، في بولونجو، ساهاني كامبالي، لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إلى 5 شاحنات محروقة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

استمرار حبس ألبانيين متهمين بالانضمام إلى جماعات إرهابية في سوريا

وفي كوسوفو الواقعة جنوب شرق أوروبا، قررت «محكمة بريشتينا»، استمرار حبس رجلين ألبانيين مدة شهر، بتهمة الانضمام إلى جماعات إرهابية في سوريا «داعش» و«جبهة النصرة»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي السعودية، ألقت قوات الأمن، أمس الإثنين، القبض على 3 أفراد أثيوبيين، مخالفين لنظام أمن الحدود، بحوزتهم 25 كيلو جراما من مادة الحشيش بمنطقة جازان الواقعة جنوب غربي البلاد، وتمكنت «شرطة منطقة الرياضِ» من إلقاء القبض على مواطنين ظهرا في مقطع فيديو، أحدهما يعتدي على امرأةٍ في أحد أحياء مدينة الرياض، نتيجة خلافات عائلية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

ووقعت تركيا والإمارات، أمس الإثنين، مذكرتي تفاهم لتطوير العلاقات بين البلين في مجال الصناعات الدفاعية، كما وقع الجانبان، مجددا خطاب نوايا بشأن التعاون في الصناعات الدفاعية.

«واشنطن» تقدم شكرها لـ «الرياض» على جهودها لتعزيز الهدنة في اليمن

وفي الولايات المتحدة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، قدم شكره للسعودية، على جهود الرياض لتعزيز الهدنة في اليمن، موضحة أن الوزير الأمريكي، بحث مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، جهود تفادي تهديدات الناقلة «صافر»، قبالة ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر، كما بحث الجانبان، زيادة التعاون في القضايا الإقليمية.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن الوزيران، بحثا سلوك إيران المزعزع لأمن المنطقة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.