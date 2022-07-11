وفاة إسماعيل عثمان الرئيس السابق لشركة «المقاولون العرب» وتشييع الجنازة من «السيدة عائشة»

توفى، منذ قليل، المهندس إسماعيل عثمان، رئيس شركة «المقاولون العرب» سابقا، ورئيس نادي الإسماعيلي الأسبق، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية.

حفيده يناشد الجميع الدعاء له بالرحمة

وقال إسماعيل محمد عثمان، حفيد المهندس إسماعيل عثمان، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه من المقرر تشييع جنازة جده بعد صلاة المغرب من مسجد السيدة عائشة بمصر القديمة، وناشد كل محبيه من أهالي الإسماعلية والقاهرة بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

إسماعيل عثمان

يذكر أن إسماعيل عثمان يعد أحد الخبرات الاستشارية الكبيرة في مجال الهندسة والإنشاءات، وتقلد العديد من المناصب منها رئيس مجلس إدارة شركة مصر لمعلومات التشييد والبناء والعضو المنتدب بالشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل، إضافة إلى رئاسته لشركة المقاولون العرب ونادي الإسماعيلي في وقت لاحق.