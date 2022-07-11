إلهام شاهين تُحيي ذكرى وفاة سامي العدل: عنوان الشهامة والرجولة

أحيت الفنانة إلهام شاهين، الذكرى السابعة لوفاة الفنان سامي العدل، الذي وافته المنية يوم 10 يوليو عام 2015، واصفة إياه بقولها: «عنوان الشهامة والرجولة والجدعنة».

ونشرت إلهام شاهين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «أتذكر دائمًا بكل الخير زميلي وصديقي الغالي جدًا سامي العدل.. عنوان الشهامة والرجولة والجدعنة.. كنا نجده بجانبنا في كل المواقف، سواء في الشدة أو في الفرح.. أخ حقيقي.. أفتقده جدًا.. و أدعو له في ذكراه السنوية بالرحمة.. ربنا يجعل مثواه الجنة يارب».

ابنة سامي العدل لوالدها: العيد مش عيد من غيرك.. مالوش أي طعم بجد

وكانت رشا سامي العدل، قد أبدت مدى اشتياقها لوالدها، حيث كتبت في ذكرى وفاته السابعة، «العيد مش عيد من غيرك مالوش أي طعم بجد، زاد عليه السنة دي إن ذكرى وفاتك بكرة كمان وأنا في دهب من غير أهل ولا أصحاب يهونوا عليا.. مشيت وسيبتني بدرى قوي كان لسة فيه كتير عايزة أعيشه معاك كان نفسي تبقي جمبي وأخد رأيك ونصيحتك في قراراتي مؤخرًا، مش عارفة أنا صح أو غلط، مش عارفة أتعامل وتايهة كدة من بعدك».

طلعت قاسي قوي رغم أنك كنت أطيب قلب

وأضافت ابنة سامي العدل، «لا عارفة أقف علي رجلي وأواجه كل الصعوبات، ولا عارفة أدي الدنيا ظهرى وأكبر دماغي.. بقيت بخاف أخاطر بأي قرار إذا كان في حياتي الشخصية أو الأسرية أو العملية.. عارف ليه؟ علشان لما كنت عايش كان عندي الجرأة أخاطر وعارفة أنك موجود توجهني لو غلطت وتقف جمبي وتدعمني لو أنا صح.. وحشتني قوي يا سمسم ووحشني لمتنا علي سريرك نتكلم ونرغي ونبعت نجيب أكل ونتفرج على فيلم أو نتناقش في كتاب أنت قريته أو مسلسل بتحضر له».

وتابعت «وحشني حاجات كتير قوي معاك مالهاش أول من آخر لدرجة إني متغاظة منك إزاي تمشي كدة وتسيبني من غير أب وسند في الدنيا الصعبة دي.. هو مش أنا دلوعتك وأول فرحتك يا حج سامي ولا إيه.. طلعت قاسي قوي رغم أنك كنت أطيب قلب.. الله يرحمك ويحسن اليك».