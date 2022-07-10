وفاة وكيل وزارة القوى العاملة بالمنيا.. والمحافظ ينعيه

توفي وليد الإمام، وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة المنيا، اليوم الأحد، ونعاه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ببالغ الحزن والأسى، معربا عن خالص تعازيه لأسرته، وداعيا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

محافظ المنيا ينعى وكيل القوى العاملة

وتقدم محافظ المنيا والجهاز التنفيذي بالمحافظة، بخالص العزاء لأسرته ولجميع العاملين بمديرية القوى العاملة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر.

تعيين الشباب والفتيات في القطاع الخاص

وكان وكيل مديرية القوى العاملة الراحل قد بذل جهودا كبيرة خلال فتة عمله بالمنيا في عدة محاور مختلفة، في مجال التدريب أو رعاية العمالة غير المنتظمة وغيرها من القطاعات، كما أعلن قبل 5 أيام من رحيله، عن تعيين 670 شابا وفتاة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، خلال شهر يونيو الماضي.