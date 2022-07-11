«الإسماعيلي» يعلن الحداد 3 أيام على إسماعيل عثمان الرئيس الأسبق للنادي

نعى النادي الإسماعيلي، مساء اليوم الإثنين، المهندس إسماعيل عثمان رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب الأسبق، وأعلن النادي الحداد 3 أيام على روح الفقيد.

وتولى عثمان مسؤولية الإسماعيلي قبل أكثر من 15 عاما، وحظى بشعبية كبيرة لتألق النادي في عهده ومنافسته على العديد من البطولات.

وفاة عثمان عن عمر يناهز 80 عاما

وولد المهندس إسماعيل إبراهيم عثمان عام 1943، وحصل على بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة عين شمس 1965 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف.

وحصل عثمان علي ماجستير إدارة الأعمال الهندسية «تخصص إدارة التشييد» – جامعة لافبرا – إنجلترا 1972، وأيضا دكتوراه إدارة الأعمال الهندسية - جامعة لافبرا – إنجلترا 1999.

وتدرج عثمان في العديد من المناصب القيادية في شركة المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان إلى أن أصبح كبير مستشاري مجموعة عثمان أحمد عثمان، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر لمعلومات التشييد والبناء.

الإسماعيلي ينعى عثمان

ونعى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، المهندس إسماعيل عثمان رئيس النادي الأسبق، وتقدموا بالتعازي عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك.

وأعلن مجلس إدارة الإسماعيلي، الحداد 3 أيام على روح الفقيد الذي وافته المنية عصر اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض.