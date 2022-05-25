«أبوأدهم».. قصة مشجع أصيب بجلطة بسبب أزمات نادي الإسماعيلي

التقط «محمد أبوأدهم» آخر صورة له مع نجله أمام بوابات الإسماعيلي، ودخل إلى المدرجات ليبدأ في التشجيع وحث الجمهور على عدم التوقف ولو لحظة أملاً في عبور الإسماعيلي محنته وتخطي شبح الهبوط.

بحسب مشجعين للنادي الإسماعيلي حضروا المباراة الأخيرة قالوا إن محمد أبو أدهم كان يقف على البوابات لتوزيع «إسكارفات» بعلم الإسماعيلي على المشجعين، ويحثهم على التشجيع طوال المباراة نظرًا لصعوبتها.

نقل المشجع إلى المستشفى بعد تعادل الفريق

يقول «أبوأدهم» إن «المباراة كانت صعبة والإسماعيلي تقدم بالهدف الثاني، وكنا على وشك الاحتفال بالحصول على الثلاث نقاط والابتعاد عن شبح الهبوط، إلا أن البنك الأهلي نجح في التعادل في الدقائق الأخيرة، وحصل على نقطة رغم أن المباراة كانت على استاد الإسماعيلية».

وتابع: «توجهت إلى منزلي بعد المباراة حزينًا، وبعد ساعتين تقريبًا شعرت بضيق في التنفس وعدم القدرة على الحركة، وتوجهت فورًا إلى مجمع الإسماعيلية الطبي وأصبت بجلطة في القلب».

وأشار إلى أنه نُقل إلى قسم القلب بعد إجراء الطوارئ اللازمة له ودخوله غرفة العمليات المركزة وتركيب 3 دعامات في القلب ودخوله غرفة العناية المركزة.

«أبوادهم»: تشجيع الإسماعيلي في دمي

وقال إنه حاول مع عدد كبير من رجال الأعمال في الفترة الماضية توفير تذاكر لحضور المباريات، ونجح في توفير عدد كبير منها، وساعد الشباب في الحصول على بطاقة التشجيع لتسهيل الدخول.

وأكد أنه فور تماثله للشفاء سيعود إلى مدرجات الإسماعيلي مرة أخرى للوقوف إلى جانب الفريق وتشجيعه، لحين مرور الأزمات التي تعرض لها طوال السنوات الماضية.

أبوأدهم لـ الجمهور: «كملوا في دعم الكيان»

ووجه أبوأدهم رسالة إلى جماهير الإسماعيلي بضرورة المواصلة في دعم النادي الإسماعيلي طوال المباريات القادمة، أملاً في الابتعاد عن شبح الهبوط وبدء موسم جديد.

وقال: «مباراة الزمالك هي مباراة مهمة جدًا ولابد للإسماعيلي الحصول منها على 3 نقاط وعدم التراجع مرة أخرى إلى نهاية الجدول، للهروب من الهبوط، وأتمني دعم رجال الأعمال للمشجعين وتوفير تذاكر لحضور المباراة».